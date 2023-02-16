***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.02.2023 14:05
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+" 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 72 gün vadeli TRFYKYM22335 ISIN kodlu borçlanma aracının 16 Şubat 2023 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114304
BIST
16:235.121
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 170,46
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:2318,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:2320,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:231.112,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.112,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:21
|OYAKC
|30,14
|215.339.049
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|594.121.334
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|288.058.532
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.983.543
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|30.404.895
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.779.473
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|186.824.293
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.444.899
|% -9,95
|
|THYAO
|143,90
|7.613.257.384
|% 2,86
|
|EREGL
|44,30
|6.503.102.755
|% 7,21
|
|TUPRS
|632,30
|5.364.802.590
|% 9,98
|
|SISE
|45,74
|3.416.853.876
|% 7,12
|
|ASELS
|59,35
|3.339.737.397
|% 1,98
|
|AKBNK
|16,52
|3.326.225.014
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,31
|1.700.062.772
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.945.366
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,58
|1.175.770.582
|% 5,28
|
|EREGL
|44,30
|6.503.102.755
|% 7,21
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8462
|18,8499
|% 0,01
|
|Euro
|20,1625
|20,1731
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6179
|22,7313
|% 0,05
|
|Frank
|20,3416
|20,4642
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.572
|7.620
|-15,00
|
|Yarım
|3.699
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,15
|
Seans Raporu
16:21
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