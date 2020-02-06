***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2020 13:56
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
SARUHAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
YILMAZ ARISOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817338
BIST
14:23123.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.131,18
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:235,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:236,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:23301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,11
|Açılış
|: 301,60
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,26
|12.816.843
|% 13,33
|
|ARSAN
|5,10
|9.454.733
|% 12,09
|
|LINK
|27,40
|11.404.579
|% 11,38
|
|CEOEM
|8,44
|39.839.371
|% 11,35
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.519.548
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,83
|1.190.321.785
|% 1,51
|
|ODAS
|2,28
|586.908.078
|% 2,70
|
|SASA
|9,70
|478.767.245
|% 2,54
|
|SISE
|5,64
|460.270.130
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,14
|373.276.520
|% 4,67
|
|ODAS
|2,28
|586.908.078
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,76
|233.554.555
|% 4,14
|
|CEMAS
|1,26
|155.861.775
|% 3,28
|
|YKBNK
|3,14
|373.276.520
|% 4,67
|
|IEYHO
|0,70
|85.703.256
|% -5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7413
|7,7801
|% -0,06
|
|Frank
|6,1237
|6,1606
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,20
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-0,17
|
Seans Raporu
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14:37ASUZU
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14:35TUCLK
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14:33TUCLK
Yüzde 5.09 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 751, 816 adet işlem
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14:32YKBNK
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 050, 969 adet işlem