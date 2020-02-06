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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.02.2020 13:56
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
SARUHAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
YILMAZ ARISOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817338


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 30,26 12.816.843 % 13,33  
ARSAN 5,10 9.454.733 % 12,09  
LINK 27,40 11.404.579 % 11,38  
CEOEM 8,44 39.839.371 % 11,35  
IZTAR 3,35 1.144.697 % 9,84  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7413 7,7801 % -0,06  
Frank 6,1237 6,1606 % 0,09  
Riyal 1,5912 1,5992 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 8,65  
Altın Gr. 302 302 2,20  
Cumhuriyet 1.996 2.027 15,00  
Tam 1.989 2.039 13,63  
Yarım 961 986 6,59  
Çeyrek 482 493 3,29  
Gümüş.Ons 17,77 17,82 0,17  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 55,11 55,11 -0,17  
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