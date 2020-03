***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiANKARA MERKEZ ŞUBESİ Şube Çankaya Cadddesi No :8 Kat 2 Çankaya/ANKARA İsmail Durukan 0312-4409570 0312-4409521 18.03.2015İZMİR MERKEZ ŞUBESİ Şube Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat 5 Pasaport Konak/İZMİR Seçil Akat Kozbay 0232-4896546 0232-4891116 18.03.2015ADANA MERKEZ ŞUBESİ Şube Kurtuluş Mahallesi 64019 Sokak Pakyürek İş Mekezi No 32 Kat 2 D 7-8-9 Seyhan/ADANA Murat Tolga Atik 0322-4530441 0322-4530460 18.03.2015BURSA MERKEZ ŞUBESİ Şube Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No 5 Kat 3 Nilüfer/ BURSA Beyhan Dinçer 0224-2241460 0224-2700789 18.03.2015ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ Şube Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No :84 Muratpaşa / Antalya Betül Ayan Dündar 0242-3219100 0242-2498053 18.03.2015DENİZLİ ŞUBESİ Şube Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No : Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ Türkay Öz 0258-2631524 0258-2620665 18.03.2015KAYSERİ ŞUBESİ Şube Kiçi Kapı Mahallesi, Kiçi Kapı Caddesi No: 6 Melikgazi/KAYSERİ Ufuk Özcan 0352-2328480 0352-2227115 18.03.2015SAMSUN ŞUBESİ Şube Gazi Caddesi No 19 55050 İlkadım/SAMSUN Murat Alp 0362-4320065 0362-4320277 18.03.2015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829447BIST