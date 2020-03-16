***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2020 17:04
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ANKARA MERKEZ ŞUBESİ Şube Çankaya Cadddesi No :8 Kat 2 Çankaya/ANKARA İsmail Durukan 0312-4409570 0312-4409521 18.03.2015
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ Şube Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat 5 Pasaport Konak/İZMİR Seçil Akat Kozbay 0232-4896546 0232-4891116 18.03.2015
ADANA MERKEZ ŞUBESİ Şube Kurtuluş Mahallesi 64019 Sokak Pakyürek İş Mekezi No 32 Kat 2 D 7-8-9 Seyhan/ADANA Murat Tolga Atik 0322-4530441 0322-4530460 18.03.2015
BURSA MERKEZ ŞUBESİ Şube Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No 5 Kat 3 Nilüfer/ BURSA Beyhan Dinçer 0224-2241460 0224-2700789 18.03.2015
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ Şube Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No :84 Muratpaşa / Antalya Betül Ayan Dündar 0242-3219100 0242-2498053 18.03.2015
DENİZLİ ŞUBESİ Şube Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No : Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ Türkay Öz 0258-2631524 0258-2620665 18.03.2015
KAYSERİ ŞUBESİ Şube Kiçi Kapı Mahallesi, Kiçi Kapı Caddesi No: 6 Melikgazi/KAYSERİ Ufuk Özcan 0352-2328480 0352-2227115 18.03.2015
SAMSUN ŞUBESİ Şube Gazi Caddesi No 19 55050 İlkadım/SAMSUN Murat Alp 0362-4320065 0362-4320277 18.03.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829447
BIST
17:1587.539
En Yüksek
|Değişim
|: -8,44%
|| -8.066,44
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:156,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0804
|Açılış
|: 6,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:157,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1060
|Açılış
|: 7,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:15302,60
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -8,79
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,85
|90.209.900
|% 4,40
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|KOZAL
|54,90
|49.872.515
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|26.395.147
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|23.543.909
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.939.157
|% -10,00
|
|LIDFA
|2,43
|177.395
|% -10,00
|
|ASELS
|22,94
|699.766.896
|% -9,90
|
|THYAO
|8,33
|632.286.273
|% -8,86
|
|GARAN
|8,19
|539.099.152
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,04
|211.578.712
|% -7,69
|
|ECILC
|3,66
|208.033.238
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,04
|211.578.712
|% -7,69
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|THYAO
|8,33
|632.286.273
|% -8,86
|
|ODAS
|1,25
|94.215.009
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.687.871
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8153
|7,8545
|% 0,87
|
|Frank
|6,7350
|6,7756
|% 1,64
|
|Riyal
|1,7012
|1,7097
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-60,63
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.024
|2.078
|-45,22
|
|Yarım
|978
|1.005
|-21,87
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,93
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,41
|
|B. Petrol
|30,22
|30,22
|-3,63
|
Seans Raporu
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-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10072, 59 kaybederek (% -8.69 ) 105, 776
-
17:22XU100
Endeks 87, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 71 altında . İşlem hacmi 5, 284.00 milyon TL de
-
17:17XU100
Endeks 87, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 49 altında . İşlem hacmi 5, 208.00 milyon TL de
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ASELS
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7658, 95 kaybederek (% -8.42 ) 83, 321