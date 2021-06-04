***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2021 20:29
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ANKARA MERKEZ ŞUBESİ Şube Çankaya Cadddesi No :8 Kat 2 Çankaya/ANKARA Elif Polat 0312-4409570 0312-4409521 18.03.2015
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ Şube Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat 5 Pasaport Konak/İZMİR Seçil Akat Kozbay 0232-4896546 0232-4891116 18.03.2015
ADANA MERKEZ ŞUBESİ Şube Kurtuluş Mahallesi 64019 Sokak Pakyürek İş Mekezi No 32 Kat 2 D 7-8-9 Seyhan/ADANA Murat Tolga Atik 0322-4530441 0322-4530460 18.03.2015
BURSA MERKEZ ŞUBESİ Şube Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No 5 Kat 3 Nilüfer/ BURSA Sinem Güler Kayıkçı 0224-2241460 0224-2700789 18.03.2015
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ Şube Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No :84 Muratpaşa / Antalya Betül Ayan Dündar 0242-3219100 0242-2498053 18.03.2015
DENİZLİ ŞUBESİ Şube Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No : Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ Türkay Öz 0258-2631524 0258-2620665 18.03.2015
KAYSERİ ŞUBESİ Şube Kiçi Kapı Mahallesi, Kiçi Kapı Caddesi No: 6 Melikgazi/KAYSERİ Ufuk Özcan 0352-2328480 0352-2227115 18.03.2015
SAMSUN ŞUBESİ Şube Gazi Caddesi No 19 55050 İlkadım/SAMSUN Murat Alp 0362-4320065 0362-4320277 18.03.2015
KONYA ŞUBESİ Şube Sahibata Mah. İstanbul Cad. No:19 Meram/Konya Cengiz Kösen 0332-3101640 0332-3531827 16.04.2021
GAZİANTEP ŞUBESİ Şube İncili Pınar Mah. Prf. Muammer Aksoy Bul. Elit İş Merkezi Blok No: 19G Şehitkamil/Gaziantep Evrim Alagöz 0342-2114030 0342-2309947 16.04.2021
GÖZTEPE ŞUBESİ Şube Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok No: 237A Kadıköy / İstanbul Serpil Konca 0216-4680920 0216-3592603 16.04.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940292
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