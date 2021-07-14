***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviYILMAZ ARISOY Genel MüdürHAKAN YOLCU Genel Müdür Yardımcısı (Yurt İçi Piyasalar Satış ve Pazarlama)SERMET SEVİL Grup Müdürü (Türev Piyasalar )MURAT BERK Grup Müdürü (Araştırma)SADIK ÇULCUOĞLU Grup Müdürü (Sermaye Piyasaları Danışmanlık)ŞÜKRÜ ÜNAL Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)ÖZCAN BECEREN Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)EMRE MERCAN Bölüm BaşkanıBAHAR BALCI MUTLU Grup Müdürü (Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk)KADİR GÖKHAN ÖZALP Grup Müdürü (İstanbul Satış)HAYRİYE ALKAN UYSAL Müdür (Üst Segment Satış)GÜZİDE AKSU Müdür (Satış Pazarlama Koord. ve Stratejik Planlama)SÜLEYMAN CENK GELERİ Bölüm Başkanı (Mali işler ve Operasyon)AYDA FİDAN Müdür (Hazine/SGMK)ARZU AKÇİN ÖZER Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)ÖZLEM GÜLÇİÇEK Müdür (Sermaye Piyasaları Danışmanlık)AYLA SAKACI Yönetici (İstanbul Satış 1)SEVİL KUŞAKÇI Yönetici (İstanbul Satış 2)TUGAY ÖKTEN Yönetici (İstanbul Satış 3)EMİNE BEKDEMİR Müdür (Satış)MURAT ERBİL YERDELEN Müdür (İstanbul Satış 4)TUNA SÜNNELİ Yönetici (Üst Segment Satış 1)HANZADE BEGÜM YILMAZ Yönetici (Üst Segment Satış 2)CANAN ADALI Yönetici (Satış Destek)YONCA TOPKARA Müdür (Satış Kanal Yönetimi)SERDAR DEMİRELLİ Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)ABUZER COŞKUNALP Yönetici (Takas ve Saklama)NAŞİDE BALIKÇI Yönetici (Krediler ve Hisse Senedi Operasyonu)EBRU ÖZKAN Yönetici (Sabit Getirili İşlemler Operasyonu)NEŞE ÇAĞATAY Yönetici (Yurt Dışı İşlemler Operasyonu)TUNA TAKSİM Yönetici (Nakit İşlemler Operasyonu)UĞUR AKBULUT Yönetici (İdari İşler ve Teknik Destek)AYLİN EREN Uzman (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)GÜLDEM ÖZHAN Senior Dealer (Hazine/SGMK)ALİ SABUNCU Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)HABİB KÖK YKB İnsan KaynaklarıMEHMET GÜLERCE YKB İnsan KaynaklarıŞERAFETTİN MAYDA Yönetici (İdari İşler)GÖKHAN ERÜN Yönetim Kurulu BaşkanıSARUHAN YÜCEL Yönetim Kurulu ÜyesiNEVİN İPEK Yönetim Kurulu ÜyesiAKİF CAHİT ERDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiGAMZE TAN YEDİKARDEŞ Müdür (İç Denetim)HÜSEYİN ÖĞÜT Uzman (Muhasebe, Vergi ve Mevzuat)HÜLYA ÇİFTÇİ DANIŞ YKB İnsan KaynaklarıHAFİZE ÇIRALI YKB İnsan KaynaklarıÖMÜR BALIKÇI Yönetici (Satış)FATİH SEKİZKARDEŞ Yönetici (Satış)MEHMET AKSOY Yönetici (Satış)TONGUÇ ORUÇ Yönetici (İç Kontrol)KERİM UĞURDUR Müdür (Mevzuata Uygunluk)CENKER KAYALAR Müdür (İstanbul Satış)İHSAN AFŞİN ÖZDEMİR Grup Müdürü (Kurumsal Satış)İSMAİL DURUKAN Bölüm Müdürü (Anadolu Bölge)ELİF POLAT Ankara Şube MüdürüSEÇİL AKAT KOZBAY Yönetici (İzmir Şube)MURAT TOLGA ATİK Adana Şube MüdürüSİNEM GÜLER KAYIKÇI Yönetici (Bursa Şube)BETÜL AYAN DÜNDAR Antalya Şube MüdürüTÜRKAY ÖZ Denizli Şube MüdürüUFUK ÖZCAN Yönetici (Kayseri Şube )MURAT ALP Yönetici (Samsun Şube )SERPİL KONCA Göztepe Şube MüdürüEVRİM ALAGÖZ Gaziantep Şube MüdürüCENGİZ KÖSEN Konya Şube MüdürüEKİN ARCA KIRELLİ Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ve Operasyon)UĞUR GÖKHAN ÖZDİNÇ CIOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951067BIST