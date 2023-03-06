***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2023 14:12
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ERÜN Yönetim Kurulu Başkanı
SARUHAN YÜCEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVİN İMAMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN ÜLGEN Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY Genel Müdür
ÖZDEN ÖNALDI Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120362
BIST
14:305.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 121,14
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.337
En Düşük
5.222
14:3018,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:3020,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:301.123,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.123,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BVSAN
|46,20
|57.362.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.515.946
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.233
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|413.712.393
|% -9,99
|
|KGYO
|31,58
|24.813.546
|% -4,30
|
|SELGD
|6,70
|4.087.347
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,50
|221.579.671
|% -3,58
|
|BASCM
|5,80
|746.482
|% -3,33
|
|EREGL
|43,84
|4.777.462.385
|% -0,32
|
|AKBNK
|18,12
|2.178.524.970
|% 4,08
|
|TUPRS
|625,90
|2.168.690.235
|% 2,52
|
|KRDMD
|20,76
|2.162.040.864
|% -1,24
|
|THYAO
|140,70
|2.142.712.391
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,26
|1.905.315.105
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,21
|1.255.110.850
|% 1,48
|
|AKBNK
|18,12
|2.178.524.970
|% 4,08
|
|ISCTR
|12,48
|1.469.631.443
|% 5,85
|
|EREGL
|43,84
|4.777.462.385
|% -0,32
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8968
|18,9006
|% 0,06
|
|Euro
|20,0942
|20,1005
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6183
|22,7318
|% -0,29
|
|Frank
|20,1314
|20,2527
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0201
|5,0453
|% 0,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.642
|7.689
|46,00
|
|Yarım
|3.734
|3.763
|23,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-1,38
|