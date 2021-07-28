***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.07.2021 22:45
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Karar Sayısı
2021/137
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait konsolide mali tablo ve eklerine ilişkin Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952467
BIST
12:281.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,14
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:288,5195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:2810,1307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:28498,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,04
|Açılış
|: 498,80
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:28
|KTSKR
|20,02
|11.783.350
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.757.730
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.141.128
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|31.576.384
|% 9,47
|
|MTRKS
|33,68
|67.097.865
|% 8,30
|
|MEGAP
|7,40
|61.688.276
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.688.276
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.682.798
|% -9,96
|
|EDIP
|4,77
|61.846.595
|% -4,79
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|GARAN
|8,24
|489.357.779
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,70
|381.227.699
|% 2,26
|
|THYAO
|12,78
|350.228.775
|% 1,75
|
|EREGL
|19,46
|296.659.845
|% 3,90
|
|PETKM
|5,64
|222.685.449
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,29
|172.078.134
|% 1,33
|
|GARAN
|8,24
|489.357.779
|% 0,49
|
|KARSN
|4,12
|218.036.405
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,70
|381.227.699
|% 2,26
|
|PETKM
|5,64
|222.685.449
|% 0,36
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5165
|8,5195
|% -0,34
|
|Euro
|10,1243
|10,1307
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8406
|11,9000
|% -0,09
|
|Frank
|9,3280
|9,3842
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2617
|2,2730
|% -0,48
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|14,02
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.347
|16,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|19,89
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,62
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|0,41
|