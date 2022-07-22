***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
22.07.2022 18:32
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/07/2022
Karar Sayısı
2022/165
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın 1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 ara hesap dönemine ait konsolide mali tablo ve eklerine ilişkin Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047440
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0640
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05988,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,29
|Açılış
|: 988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7485
|17,7730
|% 0,36
|
|Euro
|18,1558
|18,1693
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,2888
|21,3956
|% 0,40
|
|Frank
|18,3868
|18,4975
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7103
|4,7339
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|12,77
|
|Altın Gr.
|986
|986
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.627
|6.708
|-54,00
|
|Yarım
|3.229
|3.282
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,05
|