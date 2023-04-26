***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.04.2023 20:21
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2023
Karar Sayısı
82
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait konsolide mali tablo ve eklerine ilişkin Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141450
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1364
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.241,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.241,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4177
|19,4228
|% -0,01
|
|Euro
|21,4307
|21,4489
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,1294
|24,2504
|% 0,39
|
|Frank
|21,6954
|21,8261
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1615
|5,1874
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-11,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,53
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.084
|9.284
|-5,00
|
|Yarım
|4.434
|4.533
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.224
|2.284
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,49
|15,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-1,53
|