***YKYAT* *ZORLF* *SKBNK* *AKFEN* *MBFTR* *DENIZ* *BRKT* *GARFA* *EKTVK* *BOGVY* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
17.11.2021 17:16
***YKYAT******ZORLF******SKBNK******AKFEN******MBFTR******DENIZ******BRKT******GARFA******EKTVK******BOGVY******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, BOGVY, BRKT, DENIZ, EKTVK, GARFA, MBFTR, SKBNK, YKYAT, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 İtfa
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2176 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2176 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32254 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAK2110 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRSMCBFK2113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK2126 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE2213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32216 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978342
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