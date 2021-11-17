***YKYAT* *ZORLF* *SKBNK* *AKFEN* *MBFTR* *DENIZ* *BRKT* *GARFA* *EKTVK* *BOGVY* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***YKYAT******ZORLF******SKBNK******AKFEN******MBFTR******DENIZ******BRKT******GARFA******EKTVK******BOGVY******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFEN, BOGVY, BRKT, DENIZ, EKTVK, GARFA, MBFTR, SKBNK, YKYAT, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 İtfaAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2168 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2176 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2176 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32254 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAK2110 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRSMCBFK2113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK2126 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE2213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32216 FİNANSMAN BONOSU 17.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978342BIST