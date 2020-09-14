***YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [YONGA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA.E) payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Piyasa Emri (Market Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması"(açılış, kapanış ve tüm tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca fiyat, miktar ve diğer bilgilerin yayınının kısıtlanması) şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır). Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875005BIST