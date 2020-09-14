***YONGA* *CELHA* *TKNSA* *JANTS* *ISBIR* *DOBUR* *YBTAS* *PETKM* *RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******CELHA******TKNSA******JANTS******ISBIR******DOBUR******YBTAS******PETKM******RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler CELHA, DOBUR, ISBIR, JANTS, PETKM, RALYH, TKNSA, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **CELHA 1 ÇELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. E DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A S 1.868,523DOBUR 2 DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. E DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A S 141.038,940ISBIR 3 ISBIR HOLDING A.S. E FERAY BIÇER 121,500ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E KEVSER AYGÜN 14,040ISBIR 5 ISBIR HOLDING A.S. E SEYMA ATALI 3,890JANTS 6 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E MAHIR ÖZTÜRK 203,000PETKM 7 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E HAKKAN ÖZER 0,042RALYH 8 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E ÇAGATAY ÖZKAN 7.740,000TKNSA 9 TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET A.S. E FATMA MEHTAP ERDOGAN 22.000,000YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALPER AKIF ÇALISKAN 3,360YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALPER AKIF ÇALISKAN 8,160YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CUMA SOYSALDI 8,400YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CUMA SOYSALDI 14,000YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 1,400YBTAS 15 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 2,759YBTAS 16 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ISMAIL KILIÇ 0,840YBTAS 17 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ISMAIL KILIÇ 1,400YONGA 18 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E NURTEN KARABAY 16.560,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874961BIST