***YONGA* *DIRIT* *BALAT* *ISBIR* *SONME* *ACSEL* *EKIZ* *ALCTL* *TGSAS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******DIRIT******BALAT******ISBIR******SONME******ACSEL******EKIZ******ALCTL******TGSAS******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ACSEL, ALCTL, AYES, BALAT, DIRIT, EKIZ, ISBIR, SONME, TGSAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ACSEL 1 ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ESALETTİN ÖZDEK 1.000,000ALCTL 2 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E MAHMUT GÖRÜR 49,081AYES 3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MEHMET CELAL DEMİR 1.587,800BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BÜŞRA SAĞLAMER 1.344,000DIRIT 5 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ERHAN AYLAR 1.700,000EKIZ 6 EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ERHAN AYLAR 650,000ISBIR 7 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E NEHİR TUNA 21,060SONME 8 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. E SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 280.325,000TGSAS 9 TGS DIŞ TİCARET A.Ş E ERHAN AYLAR 611,000YONGA 10 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ABDULKADİR ÖZDEK 500,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910428BIST