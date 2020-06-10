***YONGA* *HURGZ* *ITTFH* *ISBIR* *SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
10.06.2020 17:33
***YONGA******HURGZ******ITTFH******ISBIR******SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HURGZ, ISBIR, ITTFH, SODSN, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HURGZ 1 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E AHMET CAN TEOMAN 4.421.429,000
HURGZ 2 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E AHMET CAN TEOMAN 6.943.955,000
HURGZ 3 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E AKDERE INSAAT TURIZMTEKS.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI. 8.123.035,000
HURGZ 4 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E HAKAN BAHADIR 3.125.000,000
HURGZ 5 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E POYRAZ TEOMAN 2.787.818,000
ISBIR 6 ISBIR HOLDING A.S. E ÖZGÜR KIZILTEPE 6,570
ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E AHMET CAN TEOMAN 30.150,000
SODSN 8 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E NEJLA UÇAR 7.505,000
YONGA 9 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E EMINE MELIKE SASA SARIPOLAT 5.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850527
BIST