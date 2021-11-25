***YONGA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.11.2021 16:24
***YONGA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Pay Satış Bilgi Formu ***
YONGA 1 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ZAFER YAPICIOĞLU 1.656,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979624
BIST
16:581.769
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -50,57
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:5812,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 0,3920
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,4240
En Düşük
11,9402
16:5814,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 0,5336
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,0288
En Düşük
13,3965
16:58715,51
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 25,21
|Açılış
|: 715,58
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ARMDA
|63,25
|4.494.718
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.677.667
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.796.091
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.809.328
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.361.360
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.118.536.944
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|625.845.509
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.837.652
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,58
|403.050.712
|% -9,90
|
|THYAO
|16,91
|3.118.536.944
|% -9,96
|
|SASA
|39,56
|1.570.044.419
|% 1,07
|
|GARAN
|11,47
|1.487.826.691
|% -2,30
|
|HALKB
|5,01
|1.172.237.016
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,21
|1.169.526.110
|% -3,60
|
|YKBNK
|3,21
|1.169.526.110
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,21
|739.736.756
|% 0,00
|
|HALKB
|5,01
|1.172.237.016
|% -4,57
|
|THYAO
|16,91
|3.118.536.944
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,69
|270.726.287
|% 1,20
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3765
|12,3918
|% 3,27
|
|Euro
|13,9748
|14,0010
|% 3,96
|
|Sterlin
|16,3927
|16,4749
|% 2,84
|
|Frank
|13,2677
|13,3477
|% 3,90
|
|Riyal
|3,2750
|3,2914
|% 2,70
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|17,70
|
|Altın Gr.
|712
|713
|22,36
|
|Cumhuriyet
|4.728
|4.800
|180,00
|
|Tam
|4.678
|4.801
|153,12
|
|Yarım
|2.261
|2.322
|74,07
|
|Çeyrek
|1.134
|1.161
|37,03
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,22
|0,10
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-4,30
|
Seans Raporu
16:58
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17:10THYAO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 16.91 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 597, 440 adet işlem
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17:09TUPRS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 148.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 860 adet işlem
-
17:08TAVHL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 26.56 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 414, 718 adet işlem
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17:07XU100
Endeks 1, 770 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 72 altında . İşlem hacmi 27, 546.00 milyon TL de
-
17:07ADESE
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 0.80 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 349, 460 adet işlem