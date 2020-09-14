***YONGA* *MMCAS* *PEKGY* *EUYO* *METUR* *BAGFS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.09.2020 09:50
***YONGA******MMCAS******PEKGY******EUYO******METUR******BAGFS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAGFS, EUYO, METUR, MMCAS, PEKGY, YONGA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874864
BIST
11:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:057,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:058,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8981
En Düşük
8,8309
11:05468,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,69
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:03
|MERKO
|3,85
|40.705.578
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|27.764.961
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.763.872
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|13.834.614
|% -7,38
|
|VERUS
|36,66
|37.146.278
|% -6,91
|
|TSPOR
|5,56
|66.439.659
|% -4,30
|
|PETKM
|4,34
|401.781.152
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,10
|277.239.989
|% 2,80
|
|FENER
|39,00
|227.528.484
|% -2,26
|
|KRDMD
|3,08
|162.248.883
|% 0,33
|
|THYAO
|10,97
|159.239.022
|% 0,37
|
|IHLAS
|1,10
|277.239.989
|% 2,80
|
|PETKM
|4,34
|401.781.152
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,52
|110.637.670
|% -1,94
|
|KRDMD
|3,08
|162.248.883
|% 0,33
|
|IHYAY
|1,27
|62.038.686
|% -1,55
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4933
|7,4956
|% 0,31
|
|Euro
|8,8936
|8,8991
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5998
|9,6479
|% 0,69
|
|Frank
|8,2256
|8,2752
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,30
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,36
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,00
|