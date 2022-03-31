***YONGA* *SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YONGA******SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler SAHOL, YONGA01.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaSABANCI HOLDING SAHOL 0,75 0,675YONGA MOBILYA YONGA 0,2555555 0,2299999Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014597BIST