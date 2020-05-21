***YONGA* *SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.05.2020 16:36
***YONGA******SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler SODSN, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
SODSN 1 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E VEHBI TANRIÖVEN 3.005,000
YONGA 2 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ALI MENEMEN 3.932,800
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846289
BIST
17:38102.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 205,14
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:386,8014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:387,4508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:38376,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -5,27
|Açılış
|: 376,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,03
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.206.497
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|23.972.426
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.694.123
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.544.805
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|335.566.778
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.771.731
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.293.156
|% -9,98
|
|GARAN
|7,59
|872.998.502
|% -1,56
|
|ASELS
|29,50
|869.550.355
|% -0,34
|
|THYAO
|11,07
|840.770.378
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|EKGYO
|1,36
|298.887.284
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.597.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,47
|346.970.207
|% 1,23
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2936
|8,3352
|% 0,08
|
|Frank
|6,9884
|7,0305
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-27,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.468
|-35,10
|
|Tam
|2.505
|2.532
|-36,00
|
|Yarım
|1.222
|1.238
|-17,60
|
|Çeyrek
|611
|619
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|36,54
|36,54
|0,79
|