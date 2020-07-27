***YONGA* *TTKOM* *IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YONGA******TTKOM******IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler IHGZT, TTKOM, YONGA28.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTÜRK TELEKOM TTKOM 0,1719 0,146115YONGA MOBİLYA YONGA 0,0226179 0,0192252Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaİHLAS GAZETECİLİK IHGZT 50,00000 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862071BIST