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***YONGA* *TTKOM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

04.08.2020 17:37
GÜNCEL HABERLER



***YONGA******TTKOM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak kullanım
İlgili Şirketler TTKOM, YONGA

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 TTKOM Nakit Temettü Ödeme 14,6115 17,19 04/08/2020 TRY
PAY SENEDİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREYONG00018 YONGA Nakit Temettü Ödeme 1,92252 2,26179 04/08/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865008


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
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Sterlin 9,0308 9,0761 % -0,32  
Frank 7,5435 7,5890 % 0,04  
Riyal 1,8436 1,8528 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.995 1.995 17,93  
Altın Gr. 445 445 3,69  
Cumhuriyet 2.914 2.953 2,90  
Tam 3.002 3.039 3,10  
Yarım 1.457 1.481 1,50  
Çeyrek 731 743 0,80  
Gümüş.Ons 25,36 25,40 1,07  
Gümüş Gr. 5,66 5,67 0,23  
B. Petrol 44,36 44,36 0,21  
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