***YONGA* *TTKOM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
04.08.2020 17:37
***YONGA******TTKOM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak kullanım
İlgili Şirketler TTKOM, YONGA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 TTKOM Nakit Temettü Ödeme 14,6115 17,19 04/08/2020 TRY
PAY SENEDİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREYONG00018 YONGA Nakit Temettü Ödeme 1,92252 2,26179 04/08/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865008
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9151
18:058,1881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1583
18:05445,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,36
|Açılış
|: 444,99
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0308
|9,0761
|% -0,32
|
|Frank
|7,5435
|7,5890
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8436
|1,8528
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|17,93
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.953
|2,90
|
|Tam
|3.002
|3.039
|3,10
|
|Yarım
|1.457
|1.481
|1,50
|
|Çeyrek
|731
|743
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,21
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
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17:58TEKTU
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17:57YUNSA
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de