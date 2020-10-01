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***YONGA* *YBTAS* *EDIP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

01.10.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***YONGA******YBTAS******EDIP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EDIP, YBTAS, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EDIP 1 EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT KOÇ 13.265,232
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEFA DURANTAS 0,800
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEFA DURANTAS 2,180
YONGA 4 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E BURHAN KÖSEOGLU 828,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877798


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MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7350 7,7383 % 0,22  
Euro 9,0904 9,0984 % 0,47  
Sterlin 9,9423 9,9922 % 0,17  
Frank 8,3887 8,4392 % 0,69  
Riyal 2,0564 2,0667 % 0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 25,25  
Altın Gr. 475 475 8,08  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,81  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,21  
B. Petrol 40,05 40,05 -2,25  
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