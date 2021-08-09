***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:10
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 -3.305.215 16.414.135 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275
Transferler
1.679.366 -1.679.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-908.114 1.434.925 526.811 526.811
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 -4.213.329 16.414.135 1.233.172 6.710.183 1.434.925 38.379.086 38.379.086
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 -3.722.068 25.305.806 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388
Transferler
627.866 5.075.410 -5.703.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-781.822 8.916.472 8.134.650 8.134.650
Kar Payları
-3.614.052 -3.614.052 -3.614.052
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 -4.503.890 25.305.806 1.861.038 7.791.560 8.916.472 56.170.986 56.170.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.746.912 -7.335.666
Dönem Karı (Zararı)
8.916.472 1.434.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.986.764 1.083.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.228.706 902.186
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.121.506 451.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.121.506 451.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.157 3.075
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.157 3.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.503.155 135.539
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.881.760 -408.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.997.259 -8.870.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.850.741 2.796.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.866.932 2.796.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.070.905 -3.020.416
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
559.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.630.584 -3.020.416
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.012.603 -7.600.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.141.270 -2.327.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.372 179.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.091.898 -2.506.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
795.720 1.281.443
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
266.618 332
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
529.102 1.281.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.905.977 -6.352.472
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-159.065 -983.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-710.795 -5.378.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.025 3.362
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.025 3.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-711.820 -5.382.197
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-711.820 -5.382.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.515.712 23.448.354
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-17.901.660 23.448.354
Ödenen Temettüler
-3.614.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.479.595 10.733.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.479.595 10.733.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.070.226 2.825.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.590.631 13.559.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.590.631 18.070.226
Ticari Alacaklar
7.954.772 4.104.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 16.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.954.772 4.087.840
Diğer Alacaklar
1.574.680 1.392.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.574.680 1.392.436
Stoklar
9 32.754.297 30.741.694
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.800.629 1.105.833
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
73.393 633.072
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.727.236 472.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 988.564 501.068
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.448.304 4.254.439
ARA TOPLAM
56.111.877 60.169.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.111.877 60.169.727
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
20.929 24.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.929 24.929
Maddi Duran Varlıklar
15 48.518.272 48.964.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 372.988 21.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.643 99.127
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 81.643 99.127
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.993.832 49.109.914
TOPLAM VARLIKLAR
105.105.709 109.279.641
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.764.067 27.683.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.764.067 27.683.389
Banka Kredileri
18 8.946.614 26.428.405
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.817.453 1.254.984
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.469.724 4.640.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 5.469.724 4.640.319
Banka Kredileri
18 4.368.968 3.698.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.100.756 942.150
Ticari Borçlar
7 10.148.006 7.006.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 96.650 47.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.051.356 6.959.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.827.125 2.272.007
Diğer Borçlar
8 1.293.756 1.423.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 422.550 689.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 871.206 734.343
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
410.646 10.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 410.646 10.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 3.076.818 159.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.436.489 1.098.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.063.487 725.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 373.002 373.002
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 522.709 552.311
ARA TOPLAM
35.949.340 44.846.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.949.340 44.846.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 1.616.634 3.428.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.616.634 3.428.377
Banka Kredileri
18 1.343.816 3.032.622
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
272.818 395.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 9.721.142 7.938.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 9.721.142 7.938.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.647.607 1.416.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.985.383 12.783.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.934.723 57.629.253
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.170.986 51.650.388
Ödenmiş Sermaye
21 16.800.000 16.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.801.916 21.583.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.305.806 25.305.806
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 25.305.806 25.305.806
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -4.503.890 -3.722.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.861.038 1.233.172
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 7.791.560 6.330.202
Net Dönem Karı veya Zararı
21 8.916.472 5.703.276
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.170.986 51.650.388
TOPLAM KAYNAKLAR
105.105.709 109.279.641
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 66.523.295 41.286.959
Satışların Maliyeti
22 -45.733.771 -31.587.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.789.524 9.699.721
BRÜT KAR (ZARAR)
20.789.524 9.699.721
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.662.608 -2.592.077
Pazarlama Giderleri
23 -5.504.765 -3.684.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.866.197 1.095.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -497.225 -1.174.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.991.123 3.344.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 5.965 19.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.997.088 3.364.358
Finansman Gelirleri
27 2.545.419 1.950.141
Finansman Giderleri
27 -3.122.880 -3.744.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.419.627 1.570.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.503.155 -135.539
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.076.818 -385.950
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-426.337 250.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.916.472 1.434.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.916.472 1.434.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.916.472 1.434.925
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,53000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-781.822 -908.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-977.278 -1.164.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
195.456 256.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
195.456 256.135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-781.822 -908.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.134.650 526.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.134.650 526.811
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956128
BIST