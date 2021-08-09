***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.800.000 -3.305.215 16.414.135 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275Transferler1.679.366 -1.679.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-908.114 1.434.925 526.811 526.811Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 -4.213.329 16.414.135 1.233.172 6.710.183 1.434.925 38.379.086 38.379.086Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.800.000 -3.722.068 25.305.806 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388Transferler627.866 5.075.410 -5.703.276Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-781.822 8.916.472 8.134.650 8.134.650Kar Payları-3.614.052 -3.614.052 -3.614.052Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 -4.503.890 25.305.806 1.861.038 7.791.560 8.916.472 56.170.986 56.170.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.746.912 -7.335.666Dönem Karı (Zararı)8.916.472 1.434.925Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.986.764 1.083.105Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.228.706 902.186Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.121.506 451.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.121.506 451.225Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.157 3.075Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.157 3.075Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.503.155 135.539Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.881.760 -408.920İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.997.259 -8.870.502Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.850.741 2.796.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.866.932 2.796.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.070.905 -3.020.416İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)559.679İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.630.584 -3.020.416Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.012.603 -7.600.022Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.141.270 -2.327.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)49.372 179.060İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.091.898 -2.506.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler795.720 1.281.443İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)266.618 332İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)529.102 1.281.111Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.905.977 -6.352.472Vergi İadeleri (Ödemeleri)-159.065 -983.194YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-710.795 -5.378.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.025 3.362Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.025 3.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-711.820 -5.382.197Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-711.820 -5.382.197FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.515.712 23.448.354Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-17.901.660 23.448.354Ödenen Temettüler-3.614.052YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.479.595 10.733.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.479.595 10.733.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.070.226 2.825.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.590.631 13.559.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.590.631 18.070.226Ticari Alacaklar7.954.772 4.104.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 16.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.954.772 4.087.840Diğer Alacaklar1.574.680 1.392.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.574.680 1.392.436Stoklar9 32.754.297 30.741.694Peşin Ödenmiş Giderler10 2.800.629 1.105.833İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler73.393 633.072İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.727.236 472.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 988.564 501.068Diğer Dönen Varlıklar11 5.448.304 4.254.439ARA TOPLAM56.111.877 60.169.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.111.877 60.169.727DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.929 24.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.929 24.929Maddi Duran Varlıklar15 48.518.272 48.964.350Kullanım Hakkı Varlıkları16 372.988 21.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar81.643 99.127Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 81.643 99.127TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.993.832 49.109.914TOPLAM VARLIKLAR105.105.709 109.279.641KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.764.067 27.683.389İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.764.067 27.683.389Banka Kredileri18 8.946.614 26.428.405Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.817.453 1.254.984Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.469.724 4.640.319İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 5.469.724 4.640.319Banka Kredileri18 4.368.968 3.698.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.100.756 942.150Ticari Borçlar7 10.148.006 7.006.736İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 96.650 47.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.051.356 6.959.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.827.125 2.272.007Diğer Borçlar8 1.293.756 1.423.511İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 422.550 689.168İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 871.206 734.343Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)410.646 10.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 410.646 10.687Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 3.076.818 159.065Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.436.489 1.098.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.063.487 725.053Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 373.002 373.002Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 522.709 552.311ARA TOPLAM35.949.340 44.846.080TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.949.340 44.846.080UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 1.616.634 3.428.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.616.634 3.428.377Banka Kredileri18 1.343.816 3.032.622Kiralama İşlemlerinden Borçlar272.818 395.755Uzun Vadeli Karşılıklar19 9.721.142 7.938.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 9.721.142 7.938.070Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.647.607 1.416.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.985.383 12.783.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.934.723 57.629.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.170.986 51.650.388Ödenmiş Sermaye21 16.800.000 16.800.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.801.916 21.583.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.305.806 25.305.806Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 25.305.806 25.305.806Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -4.503.890 -3.722.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.861.038 1.233.172Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 7.791.560 6.330.202Net Dönem Karı veya Zararı21 8.916.472 5.703.276TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.170.986 51.650.388TOPLAM KAYNAKLAR105.105.709 109.279.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 66.523.295 41.286.959Satışların Maliyeti22 -45.733.771 -31.587.238TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.789.524 9.699.721BRÜT KAR (ZARAR)20.789.524 9.699.721Genel Yönetim Giderleri23 -3.662.608 -2.592.077Pazarlama Giderleri23 -5.504.765 -3.684.407Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.866.197 1.095.677Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -497.225 -1.174.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.991.123 3.344.865Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 5.965 19.493FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.997.088 3.364.358Finansman Gelirleri27 2.545.419 1.950.141Finansman Giderleri27 -3.122.880 -3.744.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.419.627 1.570.464Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.503.155 -135.539Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -3.076.818 -385.950Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-426.337 250.411SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.916.472 1.434.925DÖNEM KARI (ZARARI)8.916.472 1.434.925Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.916.472 1.434.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,53000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-781.822 -908.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-977.278 -1.164.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler195.456 256.135Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri195.456 256.135Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-781.822 -908.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.134.650 526.811Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.134.650 526.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956128BIST