***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 18:53
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -3.305.215 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275
Transferler
21 1.679.366 -1.679.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.891.671 -416.853 5.703.276 14.178.094 14.178.094
Kar Payları
-379.981 -379.981 -379.981
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 25.305.806 -3.722.068 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 25.305.806 -3.722.068 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388
Transferler
21 627.866 5.075.410 -5.703.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.985.653 23.226.892 21.241.239 21.241.239
Kar Payları
-3.614.052 -3.614.052 -3.614.052
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 25.305.806 -5.707.721 1.861.038 7.791.560 23.226.892 69.277.575 69.277.575
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.163.247 1.461.770
Dönem Karı (Zararı)
23.226.892 5.703.276
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 23.226.892 5.703.276
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.263.132 2.915.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 2.640.765 1.969.298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.450.951 1.946.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.622.781 1.604.473
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-171.830 342.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 8.403.288 -400.573
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.231.872 -599.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.494.206 -6.173.798
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.243.741 3.003.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 12.891 -16.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.256.632 3.020.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.564.035 -2.098.620
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 242.767 -423.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,10,11 -8.806.802 -1.675.521
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -26.692.887 -7.698.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.741.603 16.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 36.298 -37.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.705.305 54.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
264.854 603.149
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 312.993 -451.919
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,10,11 -48.139 1.055.068
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.004.182 2.444.964
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -159.065 -983.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.979.143 -5.572.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.025 3.362
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.025 3.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.980.168 -5.576.212
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.967.188 -5.486.283
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.980 -89.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.520.820 19.355.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.134.872 19.735.919
Kredilerden Nakit Girişleri
18 13.134.872 19.735.919
Ödenen Temettüler
21 -3.614.052 -379.981
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.621.570 15.244.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.621.570 15.244.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.070.226 2.825.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.448.656 18.070.226
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.448.656 18.070.226
Ticari Alacaklar
17.347.772 4.104.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 3.300 16.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.344.472 4.087.840
Diğer Alacaklar
4.109.995 1.392.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.109.995 1.392.436
Stoklar
9 57.434.581 30.741.694
Peşin Ödenmiş Giderler
3.255.280 1.105.833
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 390.306 633.072
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.864.974 472.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 4.582.773 501.068
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.976.397 4.254.439
ARA TOPLAM
106.155.454 60.169.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.155.454 60.169.727
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
20.929 24.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.929 24.929
Maddi Duran Varlıklar
15 53.579.859 48.964.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 2.976.752 21.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.113 99.127
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 77.113 99.127
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.654.653 49.109.914
TOPLAM VARLIKLAR
162.810.107 109.279.641
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 40.837.284 27.683.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 40.837.284 27.683.389
Banka Kredileri
18 40.837.284 27.683.389
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 5.613.511 4.640.319
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.613.511 4.640.319
Banka Kredileri
18 4.763.447 4.618.463
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 850.064 21.856
Ticari Borçlar
11.748.339 7.006.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 83.576 47.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.664.763 6.959.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.812.131 2.272.007
Diğer Borçlar
1.934.161 1.423.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 376.175 689.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.557.986 734.343
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.508.425 10.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 7.955.901 159.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.308.625 1.098.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.107.453 725.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 201.172 373.002
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 831.842 552.311
ARA TOPLAM
78.550.219 44.846.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.550.219 44.846.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 2.436.162 3.428.377
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.436.162 3.428.377
Banka Kredileri
273.393 3.428.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 2.162.769
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.178.451 7.938.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 11.178.451 7.938.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.367.700 1.416.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.982.313 12.783.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.532.532 57.629.253
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.277.575 51.650.388
Ödenmiş Sermaye
21 16.800.000 16.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 19.598.085 21.583.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 19.598.085 21.583.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.305.806 25.305.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.707.721 -3.722.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.861.038 1.233.172
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 7.791.560 6.330.202
Net Dönem Karı veya Zararı
21 23.226.892 5.703.276
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.277.575 51.650.388
TOPLAM KAYNAKLAR
162.810.107 109.279.641
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 154.686.061 93.149.543
Satışların Maliyeti
22 -104.414.555 -68.977.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.271.506 24.171.969
BRÜT KAR (ZARAR)
50.271.506 24.171.969
Genel Yönetim Giderleri
23 -7.124.562 -5.444.965
Pazarlama Giderleri
23 -13.803.634 -8.353.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 13.230.359 2.591.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.653.217 -3.598.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.920.452 9.366.720
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 311.049 22.319
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.231.501 9.389.039
Finansman Gelirleri
27 5.271.699 4.358.222
Finansman Giderleri
27 -13.873.020 -8.444.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.630.180 5.302.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.403.288 400.573
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -7.955.901 -159.065
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -447.387 559.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.226.892 5.703.276
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.226.892 5.703.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.226.892 5.703.276
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç Kayıp 1,38000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.985.653 8.474.817
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.674.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.482.066 -521.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
496.413 -678.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
496.413 -678.830
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.985.653 8.474.817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.241.239 14.178.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.241.239 14.178.093
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003546
BIST