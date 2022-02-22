***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.800.000 16.414.135 -3.305.215 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275Transferler21 1.679.366 -1.679.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.891.671 -416.853 5.703.276 14.178.094 14.178.094Kar Payları-379.981 -379.981 -379.981Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 25.305.806 -3.722.068 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.800.000 25.305.806 -3.722.068 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388Transferler21 627.866 5.075.410 -5.703.276Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.985.653 23.226.892 21.241.239 21.241.239Kar Payları-3.614.052 -3.614.052 -3.614.052Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 25.305.806 -5.707.721 1.861.038 7.791.560 23.226.892 69.277.575 69.277.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.163.247 1.461.770Dönem Karı (Zararı)23.226.892 5.703.276Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 23.226.892 5.703.276Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.263.132 2.915.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22,23 2.640.765 1.969.298Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.450.951 1.946.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.622.781 1.604.473Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-171.830 342.002Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 8.403.288 -400.573Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.231.872 -599.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.494.206 -6.173.798Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.243.741 3.003.860İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 12.891 -16.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -13.256.632 3.020.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.564.035 -2.098.620İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 242.767 -423.099İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,10,11 -8.806.802 -1.675.521Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -26.692.887 -7.698.801Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.741.603 16.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 36.298 -37.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.705.305 54.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler264.854 603.149İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 312.993 -451.919İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,10,11 -48.139 1.055.068Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.004.182 2.444.964Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -159.065 -983.194YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.979.143 -5.572.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.025 3.362Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.025 3.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.980.168 -5.576.212Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.967.188 -5.486.283Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.980 -89.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.520.820 19.355.938Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.134.872 19.735.919Kredilerden Nakit Girişleri18 13.134.872 19.735.919Ödenen Temettüler21 -3.614.052 -379.981YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.621.570 15.244.858NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.621.570 15.244.858DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.070.226 2.825.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.448.656 18.070.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.448.656 18.070.226Ticari Alacaklar17.347.772 4.104.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 3.300 16.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.344.472 4.087.840Diğer Alacaklar4.109.995 1.392.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.109.995 1.392.436Stoklar9 57.434.581 30.741.694Peşin Ödenmiş Giderler3.255.280 1.105.833İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 390.306 633.072İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.864.974 472.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 4.582.773 501.068Diğer Dönen Varlıklar11 7.976.397 4.254.439ARA TOPLAM106.155.454 60.169.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.155.454 60.169.727DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.929 24.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.929 24.929Maddi Duran Varlıklar15 53.579.859 48.964.350Kullanım Hakkı Varlıkları16 2.976.752 21.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.113 99.127Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 77.113 99.127TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.654.653 49.109.914TOPLAM VARLIKLAR162.810.107 109.279.641KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 40.837.284 27.683.389İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 40.837.284 27.683.389Banka Kredileri18 40.837.284 27.683.389Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 5.613.511 4.640.319İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.613.511 4.640.319Banka Kredileri18 4.763.447 4.618.463Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 850.064 21.856Ticari Borçlar11.748.339 7.006.736İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 83.576 47.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.664.763 6.959.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.812.131 2.272.007Diğer Borçlar1.934.161 1.423.511İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 376.175 689.168İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.557.986 734.343Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.508.425 10.687Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 7.955.901 159.065Kısa Vadeli Karşılıklar1.308.625 1.098.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.107.453 725.053Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 201.172 373.002Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 831.842 552.311ARA TOPLAM78.550.219 44.846.080TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.550.219 44.846.080UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 2.436.162 3.428.377İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.436.162 3.428.377Banka Kredileri273.393 3.428.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 2.162.769Uzun Vadeli Karşılıklar11.178.451 7.938.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 11.178.451 7.938.070Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.367.700 1.416.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.982.313 12.783.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.532.532 57.629.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.277.575 51.650.388Ödenmiş Sermaye21 16.800.000 16.800.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 19.598.085 21.583.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 19.598.085 21.583.738Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.305.806 25.305.806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.707.721 -3.722.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.861.038 1.233.172Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 7.791.560 6.330.202Net Dönem Karı veya Zararı21 23.226.892 5.703.276TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.277.575 51.650.388TOPLAM KAYNAKLAR162.810.107 109.279.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 154.686.061 93.149.543Satışların Maliyeti22 -104.414.555 -68.977.574TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.271.506 24.171.969BRÜT KAR (ZARAR)50.271.506 24.171.969Genel Yönetim Giderleri23 -7.124.562 -5.444.965Pazarlama Giderleri23 -13.803.634 -8.353.096Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 13.230.359 2.591.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.653.217 -3.598.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.920.452 9.366.720Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 311.049 22.319FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.231.501 9.389.039Finansman Gelirleri27 5.271.699 4.358.222Finansman Giderleri27 -13.873.020 -8.444.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.630.180 5.302.703Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.403.288 400.573Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -7.955.901 -159.065Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -447.387 559.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.226.892 5.703.276DÖNEM KARI (ZARARI)23.226.892 5.703.276Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları23.226.892 5.703.276Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç Kayıp 1,38000000 0,34000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.985.653 8.474.817Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.674.714Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.482.066 -521.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler496.413 -678.830Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri496.413 -678.830Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.985.653 8.474.817TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.241.239 14.178.093Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları21.241.239 14.178.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003546BIST