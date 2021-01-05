***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.01.2021Genel Kurul Tarihi 28.01.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.01.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe PAMUKKALEAdres AKHAN MAHALLESİ 246 SOKAK NO:8 P.K. 402 20140 PAMUKKALE / DENİZLİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının, Olağanüstü Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesine3 - Sermaye piyasası kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait dağıtılmayan karın dağıtılması için Yönetim Kurulunun kar dağıtımının teklifinin görüşülerek karara bağlanması4 - Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi5 - teklifler ve dileklerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897211BIST