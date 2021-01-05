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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.01.2021 18:02



***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.01.2021
Genel Kurul Tarihi 28.01.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres AKHAN MAHALLESİ 246 SOKAK NO:8 P.K. 402 20140 PAMUKKALE / DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının, Olağanüstü Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesine
3 - Sermaye piyasası kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait dağıtılmayan karın dağıtılması için Yönetim Kurulunun kar dağıtımının teklifinin görüşülerek karara bağlanması
4 - Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
5 - teklifler ve dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897211


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DOGUB 4,73 57.044.621 % 10,00  
DOBUR 23,32 2.724.659 % 10,00  
DGGYO 9,24 5.602.112 % 10,00  
SANFM 15,40 1.863.791 % 10,00  
TKFEN 18,21 1.686.967.575 % 9,98  
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Euro 9,0862 9,0965 % 0,03  
Sterlin 10,0446 10,0950 % 0,10  
Frank 8,3812 8,4317 % -0,05  
Riyal 1,9634 1,9732 % -0,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 6,99  
Altın Gr. 463 463 -0,67  
Cumhuriyet 3.080 3.127 33,00  
Tam 3.064 3.144 38,11  
Yarım 1.481 1.521 18,44  
Çeyrek 743 760 9,21  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 0,21  
Gümüş Gr. 6,52 6,52 0,02  
B. Petrol 52,88 52,88 1,79  
Seans Raporu 18:05
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