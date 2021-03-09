***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.03.2021Genel Kurul Tarihi 07.04.2021Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe PAMUKKALEAdres AKHAN MAHALLESİ 246 SOKAK NO:8 P.K. 402 20140 PAMUKKALE / DENİZLİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.5 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.9 - 2021 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,11 - Teklifler ve dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916567BIST