***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
22.09.2020 12:55
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli ortaklarımız
- Firmamız hisse senetleri ile ilgili fiyat hareketliliğinde Kamuya açıklanmayan bir durumumuz bulunmamaktadır.
- %12 ortaklığa sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi hisselerini borsaya kote etmiştir.
- Denizli Büyükşehir Belediyesinin Yönetim Kurulunda temsilen üyesi bulunmamaktadır ve hiçbir zaman üyesi olmamıştır.
- - Yönetim kurulu üyelerinden bugüne kadar hisse satışı yapan olmamıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876142
BIST
12:581.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:587,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,6740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:588,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:58467,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,66
|Açılış
|: 467,82
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:58
|IDGYO
|6,27
|7.921.299
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.393.619
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.892.181
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|490.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|404.083
|% 9,98
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|309.114
|% -10,00
|
|KSTUR
|167,70
|628.540
|% -9,98
|
|KENT
|369,50
|3.173.467
|% -9,97
|
|TGSAS
|8,87
|35.161.825
|% -9,95
|
|SISE
|6,57
|902.574.954
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,22
|547.104.784
|% 1,26
|
|PETKM
|4,22
|426.135.827
|% 1,44
|
|TCELL
|14,90
|178.801.060
|% 1,43
|
|GARAN
|6,50
|171.269.038
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,22
|547.104.784
|% 1,26
|
|SISE
|6,57
|902.574.954
|% 0,31
|
|PETKM
|4,22
|426.135.827
|% 1,44
|
|ISGYO
|1,75
|167.253.933
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,74
|128.973.244
|% 0,58
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6440
|7,6470
|% 0,20
|
|Euro
|8,9741
|8,9790
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7413
|9,7902
|% -0,13
|
|Frank
|8,3061
|8,3561
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 0,14
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,70
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|9,76
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,72
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,12
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|0,53
|