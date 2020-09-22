***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli ortaklarımız- Firmamız hisse senetleri ile ilgili fiyat hareketliliğinde Kamuya açıklanmayan bir durumumuz bulunmamaktadır.- %12 ortaklığa sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi hisselerini borsaya kote etmiştir.- Denizli Büyükşehir Belediyesinin Yönetim Kurulunda temsilen üyesi bulunmamaktadır ve hiçbir zaman üyesi olmamıştır.- - Yönetim kurulu üyelerinden bugüne kadar hisse satışı yapan olmamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876142BIST