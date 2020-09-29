***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli ortaklarımızFirmamız hisse senetlerindeki fiyat hareketliliği nedeniyle firmamız ve şirket yöneticileri ile ilgili sosyal medya ve diğer platformlarda yapılan asılsız yorum ve iddialar nedeniyle Kamuya açıklama yapılması gereği duyulmuştur Daha önce yapılan KAP duyurusunda ifade ettiğimiz gibi hisse senetlerindeki fiyat hareketliliğine sebep olacak kamuya açıklanmayan herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Şirketimiz ihracat faaliyetlerine aynen devam etmektedir. Yönetim kurulu üyelerinden bugüne kadar hisse satışı yapan olmamıştır. %12 ortaklığa sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi hisselerini borsaya kote etmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Şirket Yönetim Kurulunda temsilen üyesi bulunmamaktadır ve hiçbir zaman üyesi olmamıştır. Şirketimiz telefonları aranarak hisselerdeki hareketliliğe ilişkin bizlerden sürekli bilgi talep edilmekte ve buna müdahil olmamız istenmektedir. Kamuya açık bir şirket olarak hisse senetlerimizin Borsada oluşan değeri ve ortaya çıkan hareketler tamamen firmamız ortaklarının kendilerine ait hisse senetlerini yine kendi serbest iradeleri ile Borsa İstanbul serbest piyasasında işleme açması ve bu işlemlerin sonucu oluşan arz ve talep dengesinin oluşturduğu neticeye göre dalgalanmaktadır. Ortaklarımızın alım veya satım kararları tamamen bizim dışımızda oluşan, bizim üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığı gibi hakkında yorum yapmamız kanunen yasak olan konulardır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877279BIST