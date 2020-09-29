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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

29.09.2020 18:04
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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Değerli ortaklarımız
 
  Firmamız hisse senetlerindeki fiyat hareketliliği  nedeniyle firmamız ve şirket yöneticileri ile ilgili sosyal medya ve diğer  platformlarda yapılan asılsız yorum ve iddialar nedeniyle  Kamuya  açıklama yapılması gereği duyulmuştur   Daha önce yapılan KAP  duyurusunda ifade ettiğimiz gibi hisse senetlerindeki fiyat  hareketliliğine sebep olacak kamuya açıklanmayan herhangi bir özel  durumumuz bulunmamaktadır. Şirketimiz ihracat faaliyetlerine aynen devam  etmektedir.   Yönetim kurulu üyelerinden bugüne kadar hisse satışı  yapan olmamıştır.   %12 ortaklığa sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi  hisselerini borsaya kote etmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Şirket  Yönetim Kurulunda temsilen üyesi bulunmamaktadır ve hiçbir zaman üyesi  olmamıştır.   Şirketimiz telefonları  aranarak hisselerdeki hareketliliğe ilişkin bizlerden sürekli bilgi talep  edilmekte ve buna müdahil olmamız istenmektedir. Kamuya açık bir şirket  olarak hisse senetlerimizin Borsada oluşan değeri ve ortaya çıkan  hareketler tamamen firmamız ortaklarının kendilerine ait hisse  senetlerini yine kendi serbest iradeleri ile Borsa İstanbul serbest  piyasasında işleme açması ve bu işlemlerin sonucu oluşan arz ve talep  dengesinin oluşturduğu neticeye göre  dalgalanmaktadır. Ortaklarımızın  alım veya satım kararları tamamen bizim dışımızda oluşan, bizim üzerinde  herhangi bir etkimiz olmadığı gibi hakkında yorum yapmamız kanunen yasak  olan konulardır.  
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877279


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KERVN 0,88 6.443.427 % 10,00  
EMNIS 36,30 657.030 % 10,00  
EGCYO 1,43 1.123.053 % 10,00  
ISGSY 10,12 22.742.401 % 10,00  
YAPRK 53,35 2.306.160 % 10,00  
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Dolar 7,8065 7,8083 % 0,10  
Euro 9,1576 9,1732 % 0,76  
Sterlin 10,0224 10,0727 % 0,36  
Frank 8,4654 8,5164 % 0,66  
Riyal 2,0772 2,0876 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 15,97  
Altın Gr. 476 476 4,07  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,56  
Gümüş Gr. 6,09 6,09 0,15  
B. Petrol 41,33 41,33 -1,54  
Seans Raporu 18:05
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