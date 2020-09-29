***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
29.09.2020 18:04
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli ortaklarımız
Firmamız hisse senetlerindeki fiyat hareketliliği nedeniyle firmamız ve şirket yöneticileri ile ilgili sosyal medya ve diğer platformlarda yapılan asılsız yorum ve iddialar nedeniyle Kamuya açıklama yapılması gereği duyulmuştur Daha önce yapılan KAP duyurusunda ifade ettiğimiz gibi hisse senetlerindeki fiyat hareketliliğine sebep olacak kamuya açıklanmayan herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Şirketimiz ihracat faaliyetlerine aynen devam etmektedir. Yönetim kurulu üyelerinden bugüne kadar hisse satışı yapan olmamıştır. %12 ortaklığa sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi hisselerini borsaya kote etmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Şirket Yönetim Kurulunda temsilen üyesi bulunmamaktadır ve hiçbir zaman üyesi olmamıştır. Şirketimiz telefonları aranarak hisselerdeki hareketliliğe ilişkin bizlerden sürekli bilgi talep edilmekte ve buna müdahil olmamız istenmektedir. Kamuya açık bir şirket olarak hisse senetlerimizin Borsada oluşan değeri ve ortaya çıkan hareketler tamamen firmamız ortaklarının kendilerine ait hisse senetlerini yine kendi serbest iradeleri ile Borsa İstanbul serbest piyasasında işleme açması ve bu işlemlerin sonucu oluşan arz ve talep dengesinin oluşturduğu neticeye göre dalgalanmaktadır. Ortaklarımızın alım veya satım kararları tamamen bizim dışımızda oluşan, bizim üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığı gibi hakkında yorum yapmamız kanunen yasak olan konulardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877279
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,8109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
18:059,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0698
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
18:05476,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,44
|Açılış
|: 476,72
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
478,33
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8065
|7,8083
|% 0,10
|
|Euro
|9,1576
|9,1732
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,0224
|10,0727
|% 0,36
|
|Frank
|8,4654
|8,5164
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|15,97
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|0,15
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-1,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
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17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem