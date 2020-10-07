***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYonga Mobilya San ve Tic A.Ş. içinde bulunduğumuz küresel kriz ve küresel salgın ortamında İngiltere, Danimarka, Amerika, Avustralya ve İsrail'in en büyük ve prestijli Mobilya Perakendecileri olan müşterilerine tedarikçi olarak en iyi hizmeti aksatmadan vermeye devam etmektedir.Müşterilerimizin bir kısım mağazalarını kapatmalarına rağmen E-Ticaret kanalından satışlarındaki büyük artış, peyderpey devreye alınmakta olan yeni modeller ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle satışların ve siparişlerin artmasına sebep olmuşturFabrikamızda en üst seviye sağlık koruma tedbirleri yürürlükte olmasına rağmen bazı çalışanlarımızda görülen belirtiler neticesinde covid – 19 pozitif teşhisi konulmuş, her pozitife karşılık birden fazla temaslı çalışanında hasta ile beraber karantina tedbirleri sebebiyle raporlu olarak evine gönderilmesi gerekmiştir. Karantina süresi bitenler ve iyileşenler işbaşı yaparken yeni pozitif teşhisi konulan ve temaslı olan raporlular ise işe gelmemektedir.Bu zor şartlar altında müşterilerimizin çok değerli siparişlerini her şartta aksatmadan teslim etmek için canla başla çabalayan personelimizin mevcut görevlerine ilaveten, bazı ortaklarımızın hisse değeri ile ilgili yoğun şikayetlerine ve haksız ağır eleştirilerine muhatap olması ne bu çabaya ne personelin moraline ne de hissedarların en az bir payına sahip oldukları Şirketin temel değerine hiçbir fayda sağlamamaktadır.Anonim Şirketlerin Yönetimlerinin faaliyetleri ile Şirket değerini temsil eden hisselerin Borsada alım satımı faaliyetleri yasal olarak birbirinden ayrılmış olup hisse alım satımı tamamen hissedarların kendi serbest iradesi ile aldıkları kararların neticesidir. Bu karar üzerinde Yönetimin hiçbir tesiri yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerimizin sahip oldukları hisse senetleri sayıları 10 seneden fazla süredir değişmemiştir . Kısa ve orta vadede Şirketin temel değerinden bağımsız olarak hisselerin değeri borsadaki hisse arz ve talebine göre oluşmaktadır.Görülen lüzum üzerine Ortaklarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879010BIST