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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

07.10.2020 15:08
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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsada işlem gören hisselerle ilgili yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin açıklamamızdır:
 
Şirketimiz ortaklarının sahip olduğu toplam hisse sayısı 16.800.000 adettir ( %100 ). Bu hisselerin 9.307.240  ( % 55,40 ) adedi şu an Yönetim Kurulunda bulunan kişilere aittir ve daha önce yapılan KAP açıklamalarında belirttiğimiz üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizin sahip oldukları ve Şirketin yönetim yetkisini temsil eden bu hisse senedi sayıları 10 seneden fazla süredir değişmemiştir.
 
Bahsi geçen kote edilen adetler hissesini borsada işleme açan ortakların hisselerinin toplamıdır ve bu kişilerin kendi kararları ile belirledikleri miktarlar olduğu için değişkenlik göstermektedir.
 
Dolaşımdaki hisse senetleri, ortaklarımızın talebi ile dolaşıma açıldığında tarafımızca aracı kuruma bildirilmekte ve KAP ‘ta bunu hemen yayınlamaktadır. Şirket yönetim kurulunun ve diğer yöneticilerinin görev ve yetkisi bununla sınırlıdır.
 
Ortaklarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.
                  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879092


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,10 192.300.599 % 10,00  
DAGHL 9,24 8.464.632 % 10,00  
PRZMA 5,50 52.931.423 % 10,00  
VKING 6,71 4.360.221 % 10,00  
BALAT 14,85 2.367.239 % 10,00  
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Dolar 7,8674 7,8693 % 0,92  
Euro 9,2609 9,2663 % 1,25  
Sterlin 10,0963 10,1470 % 0,90  
Frank 8,5458 8,5973 % 1,02  
Riyal 2,0906 2,1011 % 0,89  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 4,98  
Altın Gr. 476 476 5,26  
Cumhuriyet 3.155 3.203 -9,00  
Tam 3.137 3.215 -10,96  
Yarım 1.516 1.555 -5,30  
Çeyrek 760 778 -2,66  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,67  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,21  
B. Petrol 41,77 41,77 -0,88  
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