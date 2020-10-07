***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsada işlem gören hisselerle ilgili yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin açıklamamızdır:Şirketimiz ortaklarının sahip olduğu toplam hisse sayısı 16.800.000 adettir ( %100 ). Bu hisselerin 9.307.240 ( % 55,40 ) adedi şu an Yönetim Kurulunda bulunan kişilere aittir ve daha önce yapılan KAP açıklamalarında belirttiğimiz üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizin sahip oldukları ve Şirketin yönetim yetkisini temsil eden bu hisse senedi sayıları 10 seneden fazla süredir değişmemiştir.Bahsi geçen kote edilen adetler hissesini borsada işleme açan ortakların hisselerinin toplamıdır ve bu kişilerin kendi kararları ile belirledikleri miktarlar olduğu için değişkenlik göstermektedir.Dolaşımdaki hisse senetleri, ortaklarımızın talebi ile dolaşıma açıldığında tarafımızca aracı kuruma bildirilmekte ve KAP ‘ta bunu hemen yayınlamaktadır. Şirket yönetim kurulunun ve diğer yöneticilerinin görev ve yetkisi bununla sınırlıdır.Ortaklarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879092BIST