***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı iptal bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYurt çapında alınan sağlık tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısı ile Halka Açık Şirketlerin kendi Yönetim Kurullarının alacağı karar ile Genel Kurullarının ertelenebileceği belirtilmiştir. Bu durumda, Yönetim kurulumuzun aldığı 23.03.2020 tarihli 9 sayılı karar doğrultusunda Ortaklarımızın yüksek yaş ortalaması da gözönüne alınarak Şirketimizin 26/03/2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olan 2019 Olağan Genel Kurulunun bilahare belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831971BIST