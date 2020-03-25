***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
25.03.2020 11:52
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı iptal bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yurt çapında alınan sağlık tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısı ile Halka Açık Şirketlerin kendi Yönetim Kurullarının alacağı karar ile Genel Kurullarının ertelenebileceği belirtilmiştir. Bu durumda, Yönetim kurulumuzun aldığı 23.03.2020 tarihli 9 sayılı karar doğrultusunda Ortaklarımızın yüksek yaş ortalaması da gözönüne alınarak Şirketimizin 26/03/2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olan 2019 Olağan Genel Kurulunun bilahare belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831971
BIST
17:4089.310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 23,51
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:406,4546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:406,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:40335,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,75
|Açılış
|: 335,05
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|78.388.161
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.667.653
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.054.891
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.439
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.177.206
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.107.880
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|521.516
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,42
|1.355.919.746
|% 2,54
|
|THYAO
|8,73
|1.262.471.284
|% 5,31
|
|GARAN
|7,53
|1.220.304.670
|% -0,66
|
|AKBNK
|5,57
|390.231.663
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|375.232.556
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|375.232.556
|% -1,58
|
|GARAN
|7,53
|1.220.304.670
|% -0,66
|
|THYAO
|8,73
|1.262.471.284
|% 5,31
|
|ODAS
|1,26
|186.676.156
|% -0,79
|
|ISFIN
|2,92
|356.670.027
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5525
|7,5904
|% 0,42
|
|Frank
|6,5651
|6,6046
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7163
|1,7249
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.614
|-10,33
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,24
|14,29
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,38
|26,38
|-0,77
|
Seans Raporu
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -258, 32 kaybederek (% -0.30 ) 84, 664
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, AYES, UZERB, EGCYH, OZRDN, EGCEY, EKIZ, TRCAS
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17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAHOL, ADNAC
-
17:49
PGSUS, PRKAB, EGCYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:49
MRDIN, NIBAS, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında