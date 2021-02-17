***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteDENİZLİ SARAYLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞİRKETİMİZ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLAN , SARAYLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EK'İNDE VERİLEN GELİR TABLOSU EK'TE PDF OLARAK SUNULMUŞTUR.KAMUOYUNA DUYURULUR.SAYGILARIMIZLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910443BIST