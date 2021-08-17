***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 15:38
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Denizli Saraylar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958625
BIST
15:271.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.454
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.450
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En Düşük
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|SELGD
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|% 9,98
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|MANAS
|19,28
|7.859.839
|% 9,98
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|IZFAS
|7,50
|5.452.158
|% 9,97
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|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
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|ECZYT
|45,62
|196.099.019
|% 9,56
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|IDEAS
|41,32
|1.978.402
|% -9,98
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|VKING
|7,53
|67.924.107
|% -9,93
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|DAGI
|3,45
|48.688.156
|% -9,92
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|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
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|13.758.484
|% -8,20
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|GARAN
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|981.660.418
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|PETKM
|6,07
|667.106.101
|% 0,83
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|KRDMD
|8,33
|616.691.102
|% 1,09
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|GENIL
|16,30
|537.848.571
|% 2,71
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|ARCLK
|33,82
|507.182.410
|% 2,30
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|PETKM
|6,07
|667.106.101
|% 0,83
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|GARAN
|9,30
|981.660.418
|% -1,06
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|YKBNK
|2,53
|251.383.217
|% -0,39
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|MRGYO
|1,09
|103.023.175
|% -0,91
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|KRDMD
|8,33
|616.691.102
|% 1,09
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|Alış
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|Dolar
|8,4092
|8,4132
|% -0,48
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|Euro
|9,8935
|9,8981
|% -0,71
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|Sterlin
|11,5732
|11,6312
|% -0,81
|
|Frank
|9,2112
|9,2667
|% -0,19
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|Riyal
|2,2379
|2,2491
|% -0,43
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|Alış
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|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,80
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|Altın Gr.
|485
|485
|-0,48
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|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|-3,38
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|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,63
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|Çeyrek
|777
|794
|-0,82
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|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,04
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|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
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|B. Petrol
|69,09
|69,09
|-0,42
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