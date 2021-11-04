***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
04.11.2021 15:50
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
DENİZLİ SARAYLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
04/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974755
BIST
15:571.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 22,98
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:579,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0851
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:5711,2697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0691
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:57560,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 12,35
|Açılış
|: 560,84
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GLYHO
|1,98
|289.218.728
|% 10,00
|
|PRKAB
|27,16
|137.776.462
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|135.481.076
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|67.289.169
|% 9,92
|
|GARFA
|13,18
|4.301.538
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|9.717.542
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.665.046
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|260.101.224
|% -8,70
|
|CANTE
|11,91
|76.694.234
|% -8,38
|
|DGKLB
|2,37
|129.252.809
|% -5,58
|
|THYAO
|16,67
|2.431.681.543
|% 7,00
|
|GARAN
|10,54
|1.836.485.060
|% 1,54
|
|TSKB
|1,58
|626.351.688
|% 5,33
|
|KRDMD
|7,31
|613.354.666
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,96
|601.305.614
|% 2,78
|
|TSKB
|1,58
|626.351.688
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,96
|601.305.614
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,03
|381.948.110
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,11
|193.922.706
|% 1,83
|
|GARAN
|10,54
|1.836.485.060
|% 1,54
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7231
|9,7258
|% 0,88
|
|Euro
|11,2604
|11,2697
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,1517
|13,2176
|% -0,01
|
|Frank
|10,6299
|10,6939
|% 0,94
|
|Riyal
|2,5898
|2,6028
|% 1,09
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|21,82
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,92
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|61,00
|
|Tam
|3.691
|3.784
|65,59
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|31,73
|
|Çeyrek
|895
|915
|16,05
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,78
|
Seans Raporu
15:57
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16:09ADESE
Yüzde 9.65 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 139, 977 adet işlem
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16:08PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 108, 749 adet işlem
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16:07THYAO
Yüzde 7.06 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 615, 853 adet işlem
-
16:06VKGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 997, 661 adet işlem
-
16:05GEREL
Yüzde 5.04 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 066, 193 adet işlem