***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 17:48
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Saraylar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031524
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
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2.407
En Düşük
2.372
18:0515,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0728
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 16,7100
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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En Düşük
16,7425
18:05943,13
En Yüksek
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|: 0,28%
|| 2,62
|Açılış
|: 943,13
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
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949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.231.759
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.053.852
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.143.236
|% 9,97
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|DAGHL
|23,68
|1.933.634
|% 9,94
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|NUGYO
|6,20
|119.113.809
|% 9,93
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|ORCAY
|19,71
|248.865.923
|% -10,00
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|UFUK
|38,70
|1.067.894
|% -10,00
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|SERVE
|22,94
|320.763
|% -9,97
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|ULUSE
|175,10
|77.388.029
|% -8,80
|
|SMRTG
|21,30
|160.205.477
|% -7,87
|
|GARAN
|16,49
|3.906.639.771
|% 5,37
|
|ASELS
|22,78
|3.510.022.635
|% 2,43
|
|THYAO
|42,76
|2.682.119.896
|% 0,85
|
|SISE
|19,45
|1.811.937.284
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,05
|1.654.618.462
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,35
|1.527.153.931
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,62
|645.083.394
|% 0,00
|
|GARAN
|16,49
|3.906.639.771
|% 5,37
|
|AKBNK
|8,05
|1.654.618.462
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,20
|232.867.660
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9089
|15,9210
|% 0,50
|
|Euro
|16,7901
|16,8186
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,7814
|19,8806
|% 0,19
|
|Frank
|16,2537
|16,3516
|% -0,01
|
|Riyal
|4,2305
|4,2518
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,15
|
|Altın Gr.
|942
|942
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,08
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|B. Petrol
|112
|112
|0,28
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