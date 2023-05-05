***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
05.05.2023 19:14
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SARAYLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 YILI KURUMLAR VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/05/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ve Bilanço ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147587
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0492
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0406
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.264,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -20,26
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4954
|19,5181
|% 0,25
|
|Euro
|21,4909
|21,5036
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,5870
|24,7103
|% 0,64
|
|Frank
|21,8122
|21,9436
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-32,56
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-20,98
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.528
|4.646
|17,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.316
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,08
|-0,25
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|2,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
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17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
-
17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem