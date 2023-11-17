***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2023 17:20
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SARAYLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218725
BIST