***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TOPLAM DAĞITILAN KARDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMAKLA BİRLİKTE 2. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE AYIRMA İŞLEMİNİN KAR DAĞITIM KLAVUZU 16. MADDE 2. PARAGRAFA GÖRE REVİZE EDİLMESİDİR.Karar Tarihi 03.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)YONGA, TREYONG00018 Peşin 0,1176470 11,7647 15 0,0999999 9,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 27.04.2020 29.04.2020 28.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)YONGA, TREYONG00018 0 0KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.800.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.233.172Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.879.483 4.103.7714. Vergiler ( - ) 1.200.117 914.9365. Net Dönem Kârı 1.679.366 3.188.8356. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 159.441 159.4418. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.519.925 3.029.394Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.519.92511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 1.416.610* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 456.54516. Genel Kanuni Yedek Akçe 103.31517. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 456.54520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - -TOPLAM 1.680.000 1,1 0,1 10Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO04/2020KARAR TARİHİ03/03/2020TOPLANTIYA KATILANLARMEHMET BEKİR ŞASA- MUSTAFA TURGUT DALAMAN- SAFİYE AYLİN TOKUZLU - SİNAN SOYLU -AZİZ ŞASAYonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almışlardır:Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2019 bilançosunda dönem kârı 4.103.771 TL iken Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 2.879.483 TL'dir.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği bunlardan düşük olan brüt 2.879.483 TL esas alınarak bunun karşılığı vergi sonrası net kar olan 1.519.925 TL 'nin tamamına ilaveten geçmiş yıl karından da 456.545 TL eklenerek toplam 1.976.470 TL dağıtılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825725BIST