***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2020 11:19
GENEL KURULUN ERTELENMESİNDEN DOLAYI KAR PAYI DAĞITIM TARİHİNİN SİLİNMESİ
Karar Tarihi 03.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YONGA, TREYONG00018 Peşin 0,1176470 11,7647 15 0,0999999 9,99999
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YONGA, TREYONG00018 0 0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.800.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.233.172
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.879.483 4.103.771
4. Vergiler ( - ) 1.200.117 914.936
5. Net Dönem Kârı 1.679.366 3.188.835
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 159.441 159.441
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.519.925 3.029.394
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.519.925
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 1.416.610
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 456.545
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 103.315
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 456.545
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
TOPLAM 1.680.000 1,1 0,1 10
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO
04/2020
KARAR TARİHİ
03/03/2020
TOPLANTIYA KATILANLAR
MEHMET BEKİR ŞASA- MUSTAFA TURGUT DALAMAN- SAFİYE AYLİN TOKUZLU - SİNAN SOYLU -AZİZ ŞASA
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almışlardır:
Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2019 bilançosunda dönem kârı 4.103.771 TL iken Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 2.879.483 TL'dir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği bunlardan düşük olan brüt 2.879.483 TL esas alınarak bunun karşılığı vergi sonrası net kar olan 1.519.925 TL 'nin tamamına ilaveten geçmiş yıl karından da 456.545 TL eklenerek toplam 1.976.470 TL dağıtılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839516
BIST