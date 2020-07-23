***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.07.2020 15:36
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi GENEL KURUL SONUCU KAR DAĞITIMI BİLGİLENDİRMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 23.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YONGA, TREYONG00018 Peşin 0,0226179 2,26179 15 0,0192252 1,92252
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 05.10.2020 28.07.2020 04.08.2020 29.07.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YONGA, TREYONG00018 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU PDF.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.800.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.233.172
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.879.483 4.103.771
4. Vergiler ( - ) 1.200.117 914.936
5. Net Dönem Kârı 1.679.366 3.188.835
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 159.441 159.441
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.519.925 3.029.394
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.519.925
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 379.981
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.139.944
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu İT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
TOPLAM 379.981 0,25 0,02261 2,26179
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO
16/2020
KARAR TARİHİ
23/06/2020
TOPLANTIYA KATILANLAR
MEHMET BEKİR ŞASA- MUSTAFA TURGUT DALAMAN- SAFİYE AYLİN TOKUZLU - SİNAN SOYLU -AZİZ ŞASA
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almışlardır:
Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2019 bilançosunda dönem kârı 4.103.771 TL iken Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 2.879.483 TL'dir.
COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") uyarınca, kar payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiştir.
Bu sınırlamalar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği bunlardan düşük olan brüt 2.879.483 TL esas alınarak bunun karşılığı vergi sonrası net kar olan 1.519.925 TL ‘ nin, %25 tutarı olan 379.981,25 TL sinin dağıtılmasına,
Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861373
BIST