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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

01.12.2022 18:04
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Denizli İli Pamukkale İlçesi Kale Mah.Kalealtı Mevkii 2.556,00 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.11.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
7.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,41
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,03
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,12
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,04
Alım Koşulları
Satın Alma Bedeli Peşin Olarak Ödenmiştir
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.12.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı/ Olumlu
Karşı Taraf
Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa ve Emsal Değerleme
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

01.12.2022 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz arsa alım işleminin tapu devri bugün itibarıyla tamamlanmış ve söz konusu gayri menkul Şirketimiz aktifine geçmiştir.
Saygılarımızla,
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083727


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Yarım 3.485 3.546 48,00  
Çeyrek 1.748 1.773 25,00  
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