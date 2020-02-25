***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.02.2020 15:40
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.02.2020 tarih ve BİAŞ-2-1251 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821448
BIST
16:25114.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 28,82
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:256,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:256,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,6660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:25326,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,57
|Açılış
|: 326,74
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|40.981.485
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.996.523
|% 14,80
|
|DERAS
|3,94
|43.975.243
|% 14,20
|
|GSRAY
|4,08
|135.334.455
|% 13,33
|
|ALGYO
|16,40
|159.329.767
|% 11,42
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,46
|4.573.323
|% -6,50
|
|JANTS
|60,65
|8.866.434
|% -6,40
|
|THYAO
|13,65
|2.889.853.474
|% -1,52
|
|ASELS
|29,20
|1.222.059.561
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,83
|583.910.824
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|453.672.793
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|404.322.443
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|453.672.793
|% 9,14
|
|THYAO
|13,65
|2.889.853.474
|% -1,52
|
|KRDMD
|2,83
|583.910.824
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|404.322.443
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,30
|165.253.604
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9504
|7,9903
|% 0,89
|
|Frank
|6,2625
|6,3002
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6344
|1,6426
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,77
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-49,73
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-24,06
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,03
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-0,11
|