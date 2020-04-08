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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2020 16:45
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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     YÖNETİM KURULU KARARI
 
    KARAR NO
    11/2020

    KARAR TARİHİ
    08/04/2020

    TOPLANTIYA  KATILANLAR
    MEHMET BEKİR  ŞASA- MUSTAFA TURGUT DALAMAN- SAFİYE AYLİN TOKUZLU - SİNAN SOYLU -AZİZ  ŞASA                                 

 
 
 
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almışlardır:
 
 
Şirketimiz , COVID-19 salgını nedeniyle bazı yurtdışı ve yurtiçi  siparişlerimizin Haziran 2020 sonrasına ertelenmesi, ayrıca bazılarının da iptal edilmesi nedeni ile, ve tedarik zinciri kopuklukları neticesinde üretim faaliyetlerimizde aksama yaşanması ihtimalini de  dikkate alarak, kapasite kullanım azaltılmasına gidecektir.
Bu nedenlerle "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Masif  Bölümü  çalışanlarımızın  kısa çalışma ödeneğinden faydalanması için başvuru yapılmasına , önümüzdeki günlerde  Devletimiz tarafından alınacak ek tedbirler ve  müşterilerimizden gelecek bilgiler doğrultusunda başka bölümler için de vardiya iptali gerekmesi durumunda  bu bölümlerde çalışanlarımız için de kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılmasına, mevcut üretim sürecine ise  alınan  sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde kısmi olarak  devam edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836556


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