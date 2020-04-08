***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 16:45
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO
11/2020
KARAR TARİHİ
08/04/2020
TOPLANTIYA KATILANLAR
MEHMET BEKİR ŞASA- MUSTAFA TURGUT DALAMAN- SAFİYE AYLİN TOKUZLU - SİNAN SOYLU -AZİZ ŞASA
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almışlardır:
Şirketimiz , COVID-19 salgını nedeniyle bazı yurtdışı ve yurtiçi siparişlerimizin Haziran 2020 sonrasına ertelenmesi, ayrıca bazılarının da iptal edilmesi nedeni ile, ve tedarik zinciri kopuklukları neticesinde üretim faaliyetlerimizde aksama yaşanması ihtimalini de dikkate alarak, kapasite kullanım azaltılmasına gidecektir.
Bu nedenlerle "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Masif Bölümü çalışanlarımızın kısa çalışma ödeneğinden faydalanması için başvuru yapılmasına , önümüzdeki günlerde Devletimiz tarafından alınacak ek tedbirler ve müşterilerimizden gelecek bilgiler doğrultusunda başka bölümler için de vardiya iptali gerekmesi durumunda bu bölümlerde çalışanlarımız için de kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılmasına, mevcut üretim sürecine ise alınan sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde kısmi olarak devam edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836556
BIST
17:3593.056
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.098.687
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.169.089
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.339.313
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.512.852
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,32
|948.441.524
|% 5,06
|
|ASELS
|24,72
|776.678.886
|% 1,31
|
|THYAO
|9,55
|758.307.222
|% 0,21
|
|SASA
|9,04
|613.852.129
|% 1,12
|
|GARAN
|7,85
|611.252.597
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,37
|359.001.113
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|368.964.392
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|109.166.847
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|328.060.854
|% 3,86
|
|YKBNK
|1,89
|175.019.975
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3641
|8,4060
|% 0,53
|
|Frank
|6,9571
|6,9990
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,65
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
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|B. Petrol
|32,47
|32,47
|0,60
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