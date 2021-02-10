***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 11:08
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. Şirketi arasında fabrika tesislerimizin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde Güneş enerji santrali kurulması konusunda ön anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908818
BIST
11:261.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:267,0624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0584
11:268,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:26418,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,72
|Açılış
|: 418,95
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ERBOS
|66,55
|21.794.457
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|22.484.169
|% -9,59
|
|RODRG
|23,82
|7.855.905
|% -6,73
|
|NIBAS
|28,86
|9.881.161
|% -4,25
|
|KOZAL
|136,30
|505.327.848
|% -0,87
|
|GSDHO
|2,81
|457.059.435
|% 5,64
|
|EKGYO
|2,62
|421.842.185
|% 0,77
|
|PETKM
|5,26
|369.652.169
|% -0,57
|
|KRDMD
|7,16
|359.571.727
|% 1,99
|
|GSDHO
|2,81
|457.059.435
|% 5,64
|
|EKGYO
|2,62
|421.842.185
|% 0,77
|
|PETKM
|5,26
|369.652.169
|% -0,57
|
|IHLAS
|1,05
|65.983.227
|% -1,87
|
|ODAS
|4,17
|214.314.476
|% 0,72
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0570
|7,0624
|% -0,09
|
|Euro
|8,5686
|8,5731
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7415
|9,7904
|% 0,06
|
|Frank
|7,8959
|7,9435
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -0,05
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|7,82
|
|Altın Gr.
|418
|419
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,20
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Seans Raporu
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