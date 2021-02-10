***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. Şirketi arasında fabrika tesislerimizin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde Güneş enerji santrali kurulması konusunda ön anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908818BIST