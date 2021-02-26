***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 12:15
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 25.02.2021 Perşembe günü yapılan toplantı sonucu uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913251
BIST
12:381.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:36
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,60
|886.040.868
|% 1,09
|
|THYAO
|13,23
|862.746.389
|% -1,19
|
|GARAN
|8,89
|589.137.263
|% -2,09
|
|SASA
|40,88
|527.179.347
|% -1,97
|
|PETKM
|5,17
|498.364.949
|% -2,08
|
|TSKB
|1,70
|255.860.975
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|283.365.208
|% -2,16
|
|KARSN
|4,10
|393.973.045
|% -3,07
|
|PETKM
|5,17
|498.364.949
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,33
|122.751.917
|% -2,21
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3435
|7,3512
|% -0,02
|
|Euro
|8,9121
|8,9188
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,1976
|10,2488
|% -0,69
|
|Frank
|8,0849
|8,1336
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9488
|1,9585
|% -0,31
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-3,91
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|12,66
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,12
|
|Çeyrek
|668
|684
|3,06
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|-0,58
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