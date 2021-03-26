***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 18:05
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 26.03.2021 Cuma günü yapılan Resmi Arabulucu toplantısı uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında Resmi Arabulucu Toplantı Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca ilgili süreç takip edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921160
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1257
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1673
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,39
|Açılış
|: 447,86
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,71
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0583
|8,0652
|% 1,58
|
|Euro
|9,5032
|9,5229
|% 1,79
|
|Sterlin
|11,0532
|11,1086
|% 1,75
|
|Frank
|8,5231
|8,5744
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1368
|2,1475
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,71
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,14
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|2,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194