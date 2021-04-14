***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türk Ağaç – İş Sendikası arasında 01.01.2021-31.12.2022 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için 14.04.2021 tarihinde yapılan toplantı neticesinde anlaşma sağlanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928143BIST