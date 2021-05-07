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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2021 15:39



***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz ile Avrupa' nın en büyük perakendeci firması olan İspanyol  "EL CORTE INGLES" firması arasında 2 yıl önce başlayan görüşmeler neticesinde yapmış olduğumuz numune onaylanmış ve Ağustos ayında ihraç edilmek üzere ilk siparişimiz alınmıştır. Diğer müşterilerimizin siparişleri ile beraber imalat programımız Ağustos ayına kadar doludur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935252


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IHGZT 1,43 7.355.394 % 10,00  
AYES 22,00 1.086.866 % 10,00  
TGSAS 13,87 5.243.304 % 9,99  
INTEM 45,00 4.736.906 % 8,23  
ERBOS 82,70 132.199.831 % 8,18  
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Riyal 2,2005 2,2116 % 0,11  
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Altın Ons 1.836 1.836 21,13  
Altın Gr. 485 485 2,61  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,56 27,60 0,26  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,00  
B. Petrol 67,67 67,67 -0,42  
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