***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 15:39
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Avrupa' nın en büyük perakendeci firması olan İspanyol "EL CORTE INGLES" firması arasında 2 yıl önce başlayan görüşmeler neticesinde yapmış olduğumuz numune onaylanmış ve Ağustos ayında ihraç edilmek üzere ilk siparişimiz alınmıştır. Diğer müşterilerimizin siparişleri ile beraber imalat programımız Ağustos ayına kadar doludur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935252
BIST
15:341.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
15:348,2602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2445
15:3410,0297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
15:34486,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,23
|Açılış
|: 487,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
488,39
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler15:32
|IHGZT
|1,43
|7.355.394
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.243.304
|% 9,99
|
|INTEM
|45,00
|4.736.906
|% 8,23
|
|ERBOS
|82,70
|132.199.831
|% 8,18
|
|VAKFN
|15,54
|5.137.011
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|99.265.387
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,02
|71.908.183
|% -6,70
|
|PETKM
|6,54
|4.830.864.048
|% -5,22
|
|KOZAL
|128,80
|1.409.476.916
|% 5,14
|
|GARAN
|7,64
|1.289.029.550
|% 3,38
|
|KRDMD
|8,29
|875.555.396
|% 0,12
|
|TUPRS
|95,70
|779.268.826
|% 4,36
|
|PETKM
|6,54
|4.830.864.048
|% -5,22
|
|TSKB
|1,29
|403.277.116
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,11
|518.361.730
|% 1,44
|
|GARAN
|7,64
|1.289.029.550
|% 3,38
|
|SKBNK
|1,17
|184.714.256
|% 1,74
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2561
|8,2595
|% -0,12
|
|Euro
|10,0197
|10,0278
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5012
|11,5589
|% 0,42
|
|Frank
|9,1082
|9,1631
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2005
|2,2116
|% 0,11
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|21,13
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,42
|