***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 17:40
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. Şirketi arasında fabrika tesislerimizin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde Güneş enerji santrali kurulması konusunda yapılan anlaşma kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz "Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu" uygun bulunarak onaylanmış olup 3 yıllığına 26 Ekim 2021 tarihinde 582923 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26.10.2021 Tarih ve 582923 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ekinde 4.597.700 TL Yerli Makine ve Teçhizat listesi bulunmaktadır.
Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik belgesinde Yatırıma başlama tarihi 08.10.2021 olup, yatırım bitiş tarihi 08.10.2023 olarak belirlenmiştir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için Katma Değer Vergisi istisnası sağlanmıştır.
Çatılar üzerine kurulacak olan 840 kWe gücündeki Güneş Enerji Santrali ile Şirketimiz üretimde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %40 lık kısmını güneş enerjisinden sağlamayı öngörmektedir. Yapılan yatırım firmamızın enerji giderlerinde maliyet tasarrufu sağlarken temiz enerji kullanımı ve ileriye dönük Avrupa birliği karbon yasasına uyum konusunda katkı sağlayacaktır. Şirketimiz Çevreye, Doğaya ve insana karşı duyarlı projeler üzerinde çalışmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972872
BIST
17:361.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:369,5192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0165
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:3611,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0048
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:36546,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,98
|Açılış
|: 546,95
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ATATP
|39,60
|38.732.163
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|65.519.084
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|299.790.596
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.606.741
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.438.737
|% 9,65
|
|BIOEN
|25,00
|398.850.988
|% -7,41
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,16
|204.770.722
|% -6,21
|
|IZTAR
|23,02
|6.147.347
|% -5,96
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|GARAN
|9,52
|2.562.089.701
|% 3,03
|
|THYAO
|14,68
|1.345.113.295
|% -0,14
|
|EREGL
|19,81
|1.206.210.951
|% -0,95
|
|AKBNK
|5,77
|996.088.870
|% 3,41
|
|ASELS
|16,49
|883.255.906
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,66
|848.104.724
|% 2,31
|
|GARAN
|9,52
|2.562.089.701
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,98
|346.742.948
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,77
|996.088.870
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,66
|345.567.762
|% 0,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5161
|9,5192
|% -0,17
|
|Euro
|11,0645
|11,0718
|% 0,04
|
|Sterlin
|13,0367
|13,1020
|% -0,42
|
|Frank
|10,3320
|10,3943
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5311
|2,5438
|% -0,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,44
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,92
|
Seans Raporu
17:36
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17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 35 artarak (% 0.45 ) 1, 633
-
17:50XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 21, 429.00 milyon TL de
-
17:50ZRGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 879, 501 adet işlem
-
17:48FMIZP
Yüzde 7.69 oranında artışla 114.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 566 adet işlem
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17:47ERBOS
Yüzde 5.09 oranında artışla 119.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 566, 499 adet işlem