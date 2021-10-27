***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. Şirketi arasında fabrika tesislerimizin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde Güneş enerji santrali kurulması konusunda yapılan anlaşma kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz "Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu" uygun bulunarak onaylanmış olup 3 yıllığına 26 Ekim 2021 tarihinde 582923 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26.10.2021 Tarih ve 582923 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ekinde 4.597.700 TL Yerli Makine ve Teçhizat listesi bulunmaktadır.Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik belgesinde Yatırıma başlama tarihi 08.10.2021 olup, yatırım bitiş tarihi 08.10.2023 olarak belirlenmiştir.Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için Katma Değer Vergisi istisnası sağlanmıştır.Çatılar üzerine kurulacak olan 840 kWe gücündeki Güneş Enerji Santrali ile Şirketimiz üretimde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %40 lık kısmını güneş enerjisinden sağlamayı öngörmektedir. Yapılan yatırım firmamızın enerji giderlerinde maliyet tasarrufu sağlarken temiz enerji kullanımı ve ileriye dönük Avrupa birliği karbon yasasına uyum konusunda katkı sağlayacaktır. Şirketimiz Çevreye, Doğaya ve insana karşı duyarlı projeler üzerinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972872BIST