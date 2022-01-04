***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 17:42
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. Şirketi arasında fabrika tesislerimizin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde Güneş enerji santrali kurulması konusunda yapılan anlaşma kapsamındaki yatırımımızın ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin 24.12.2021 tarihinde yaptığı kontrollerden sonra geçici kabulü tamamlanmış olup, Denizli Pamukkale Kaymakamlığından onayı alınmış, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 04.01.2022 tarihinde yapılan sistem kullanım anlaşması doğrultusunda resmi olarak faaliyete geçirilmiştir. Sistemin 2 yıl problemsiz çalışması durumunda tesisin kesin kabulü ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Üretim tesisimizin çatıları üzerine kurulan 840 kWe gücündeki Güneş Enerji Santrali ile Şirketimiz üretimde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %40 lık kısmını güneş enerjisinden sağlamayı öngörmektedir. Yapılan yatırım firmamızın enerji giderlerinde maliyet tasarrufu sağlarken temiz enerji kullanımı ve ileriye dönük Avrupa birliği karbon yasasına uyum konusunda katkı sağlayacaktır.
Şirketimiz Çevreye, Doğaya ve insana karşı duyarlı ve verim arttırıcı projeler üzerinde çalışmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988702
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 0,5104
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5913
En Düşük
12,9640
18:0515,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 0,5574
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3592
En Düşük
14,6944
18:05791,73
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 32,73
|Açılış
|: 791,73
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,78
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5146
|13,5787
|% 3,91
|
|Euro
|15,2552
|15,3592
|% 3,77
|
|Sterlin
|18,3373
|18,4293
|% 4,21
|
|Frank
|14,7709
|14,8599
|% 4,04
|
|Riyal
|3,6059
|3,6240
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|13,21
|
|Altın Gr.
|792
|792
|32,89
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,41
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında