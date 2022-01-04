***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. Şirketi arasında fabrika tesislerimizin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde Güneş enerji santrali kurulması konusunda yapılan anlaşma kapsamındaki yatırımımızın ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin 24.12.2021 tarihinde yaptığı kontrollerden sonra geçici kabulü tamamlanmış olup, Denizli Pamukkale Kaymakamlığından onayı alınmış, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 04.01.2022 tarihinde yapılan sistem kullanım anlaşması doğrultusunda resmi olarak faaliyete geçirilmiştir. Sistemin 2 yıl problemsiz çalışması durumunda tesisin kesin kabulü ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından otomatik olarak yapılacaktır.Üretim tesisimizin çatıları üzerine kurulan 840 kWe gücündeki Güneş Enerji Santrali ile Şirketimiz üretimde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %40 lık kısmını güneş enerjisinden sağlamayı öngörmektedir. Yapılan yatırım firmamızın enerji giderlerinde maliyet tasarrufu sağlarken temiz enerji kullanımı ve ileriye dönük Avrupa birliği karbon yasasına uyum konusunda katkı sağlayacaktır.Şirketimiz Çevreye, Doğaya ve insana karşı duyarlı ve verim arttırıcı projeler üzerinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988702BIST