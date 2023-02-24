***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 18:40
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 2023-2024 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 23.02.2023 Perşembe günü yapılan toplantı sonucu uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116825
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1046
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.100,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.100,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8793
|18,8855
|% 0,06
|
|Euro
|19,9077
|19,9164
|% -0,54
|
|Sterlin
|22,5133
|22,6262
|% -0,48
|
|Frank
|20,0178
|20,1384
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0202
|5,0454
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.494
|7.564
|-60,00
|
|Yarım
|3.661
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULKER
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 839, 534 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 39 kaybederek (% -0.21 ) 4, 543
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, PINSU, IDEAS, AFYON, GARFA, AKSA, BIOEN, BASCM, NUHCM, BRSAN
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17:55
HLGYO, GARFA, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
MOBTL, DERHL, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında